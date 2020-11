L'Espagne plaide pour une solution politique au Sahara

La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'UE et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, a affirmé que son pays plaide pour une solution "politique et juste" à la question du Sahara sur la base des paramètres de l’ONU. "Nous défendons la recherche d'une solution politique et juste répondant à tous les paramètres exprimés dans les résolutions des Nations unies", a-t-elle souligné dans un entretien au journal ABC, publié dimanche. Dans ce sens, la cheffe de la diplomatie espagnole a mis l’accent sur l’importance du respect du cessez-le-feu et de la nomination d’un nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour qu’il "puisse fournir un canal négocié pour cette solution". S’agissant des relations de l’Espagne avec les parties concernées par cette question, elle a relevé que ses contacts avec ses "homologues marocain, mauritanien et algérien sont permanents. Ils font partie du cycle des contacts très fluides, hebdomadaires". En plus, la ministre a réitéré que la position de l’Espagne sur cette question est fixée par le ministère des Affaires étrangères, précisant que ce point est inclus dans l’Accord de gouvernement qui a donné lieu à la formation d’un exécutif de coalition entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et Podemos.