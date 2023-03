L'Espagne domine la Norvège pour la première de De la Fuente

L'Espagne, avec son nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, a idéalement débuté sa campagne de qualifications pour l'Euro-2024 en dominant la Norvège 3-0, samedi soir à Malaga.



Le remplaçant Joselu, entré en jeu à la 81e minute, a réussi un doublé en deux minutes en fin de match (84e, 85e), alors que la rencontre avait été très équilibrée jusque-là.



En effet, même privés de leur star Erling Haaland, blessé à l'aine, les Norvégiens ont opposé une belle résistance, après avoir laissé passer l'orage du premier quart d'heure.

Car la Roja a rapidement ouvert le score, dès la 13e minute, par Dani Olmo qui a détourné dans le but une frappe dans la surface d'Alejandro Balde.



Mais loin d'être abattus les Norvégiens ont par deux fois été bien près d'égaliser, par le capitaine Martin Odegaard tout d'abord, dont le tir a été dévié par Nacho Fernandez (15e), puis par Fredrik Aursnes, dont la reprise de volée au second poteau sur un centre d'Alexander Sorloth a été superbement détournée par le gardien Kepa Arrizabalaga (29e).



En seconde période, l'Espagne s'est à son tour montrée dangereuse avec un centre de Dani Carvajal pour Iago Aspas qui a manqué sa reprise de la tête, tout près du but adverse (49e). Ouverte, alerte et équilibrée, la rencontre semblait pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre: le break pour l'Espagne ou l'égalisation pour la Norvège, comme sur ce centre-tir de Marcus Pedersen cafouillé par Nacho Fernandez et sauvé sur sa ligne par Kepa Arrizabalaga (56e).



Puis Yeremy Pino, côté droit de la surface, a complètement raté son tir croisé (76e), tout comme le Norvégien Alexander Sorloth au second poteau sur un centre de Patrick Berg (80e). Les Espagnols sont finalement parvenus à marquer deux fois en deux minutes par Joselu, d'une tête croisée au second poteau (84e), puis à la conclusion d'une action confuse devant le but norvégien (85e).



Efficacité maximum pour l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, entré en jeu trois minutes plus tôt, pour sa première sélection en équipe A!



L'Espagne effectuait sa rentrée officielle à domicile après son élimination en huitième de finale aux tirs au but par le Maroc lors du dernier Mondial. Seuls onze joueurs de l'aventure qatarie étaient présents dans la liste des 23 retenus par De la Fuente. Lors de la prochaine journée de ce groupe A, mardi, l'Espagne se déplacera en Ecosse et la Norvège en Géorgie.