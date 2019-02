L'Egypte sera prête pour accueillir la CAN-2019

L'Egypte sera "prête" pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) cet été, ont déclaré, mardi au stade d'Alexandrie, les responsables du football africain, au terme d'une inspection des diverses infrastructures à travers le pays.

"L'Egypte sera prête, nous avons des plans pour les rénovations mais, de toute façon, de base, l'infrastructure est là", a déclaré à l'AFP la directrice de la communication de la CAF (Confédération africaine de football), Nathalie Rabe, au stade d'Alexandrie, dernière étape de la première inspection d'une équipe d'experts.

La CAF a lancé dimanche la première inspection des installations de la CAN-2019. La délégation a visité plusieurs stades au Caire, à Suez, Ismaïlia et Port-Saïd avant de terminer mardi par Alexandrie.

"Toutes les infrastructures que nous avons visitées sont bonnes", a indiqué à l'AFP le directeur des compétitions de la CAF Samson Adamu. "Nous avons le choix", s'est-il réjoui.

Concernant la sécurité, principal défi de l'Egypte, "les dispositions vont être prises", a assuré Mme Rabe.

"On est confiant, on sait que ça va se faire, que tous les stades vont être équipés de (salles) de contrôle", a-t-elle ajouté. Selon elle, le stade de Suez disposerait déjà de "90 caméras".

Depuis la révolution de 2011, qui a plongé le pays dans l'instabilité sécuritaire, l'organisation de compétitions de football est parfois émaillée de violences, en particulier dans le championnat local.

L'Egypte a été désignée par la CAF pays hôte de la compétition en janvier, en remplacement in extremis du Cameroun, qui s'est vu retirer l'organisation en raison de retards dans sa préparation.

Pour la première fois, le plus important événement sportif africain se jouera en été - du 21 juin au 19 juillet 2019 - avec 24 équipes, contre 16 auparavant.