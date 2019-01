L'Egypte hôte de la CAN 2019

L’Egypte a été désignée pour abriter la phase finale de l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, à l’issue de la réunion, mardi à Dakar, du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF).

L'annonce a été faite par le président de la CAF, Ahmad Ahmad. L’Egypte, qui avait organisé quatre précédentes éditions de la CAN, dont la dernière remonte à 2006, était en concurrence avec l’Afrique du Sud.

Initialement prévue mercredi, la réunion du comité exécutif de la CAF avait été reprogrammée pour mardi avec un seul point à l’ordre du jour : "la décision concernant le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2019".

En novembre dernier, le Cameroun s'est vu retirer l'organisation de la compétition, pour cause, notamment, de retards dans les travaux d’infrastructures.

Le Sénégal est choisi cette année pour organiser le gala des CAF Awards où devait être décerné notamment, le titre du meilleur joueur africain de l'année.