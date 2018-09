L’EN olympique fait match nul face à son homologue tunisienne

La sélection marocaine olympique de football a fait match nul (1-1) face à son homologue tunisienne, lors d'une rencontre qui les a opposées lundi soir au stade Chedly Zouiten à Tunis.

Le but de la sélection marocaine a été marqué par Mohamed Hankouri, à la 57ème minute, avant l'égalisation d’Aziz Chetoui pour l'équipe tunisienne, moins d'une minute avant la fin de la rencontre.

Lors d’un premier match amical, disputé vendredi dernier, les Lionceaux de l’Atlas avaient battu les Aiglons de Carthage par 1-0.

Ces confrontations amicales servent de préparation aux deux équipes pour les prochaines échéances, notamment la CAN des moins de 23 ans, qualificative pour les Jeux olympiques 2020 au Japon.

Pour ces rencontres, l'entraîneur des Lionceaux de l'Atlas, M. Mark Wotte, avait convoqué vingt quatre joueurs.

Il s'agit de Benabid El Mehdi (FUS), Kernan Abderrahman (AMF), Agdai El Mahdi (MAT), El Hankouri Mohamed (Feyenoord Rotterdam/Pays Bas), Dari Achraf (WAC), Agouzoul Saad (KACM), Regragui Hamza (RSB), Boutouil Abdelmounaim (AS FAR), Bach Anas (FUS) Hachimi Zouhair (OCK), Gaddarine Badr (WAC), Annahach Anass (Almere City/Pays Bas), Nassik Zakaria (KACM), Fadiz Othman (ASS), Kiyine Sofiane (Chievo Verona/Italie), Jabroun Anas (RCA), Boujellab Nassim (Schalke 04/Allemagne), El Wardi Zakaria (MAT), Mourabit Mohamed (OCS), El Harache Ismail (OCK), Bari Bilal (RSB), Belammari Youssef (FUS), Ben Amar Sami (Nimes/France) et Abqar Abdelkabir (Malaga CF/Esp).