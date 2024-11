L’EN force le nul à Bingerville

L’équipe nationale de football des natifs de 2000 et plus a fait match nul face à la sélection ivoirienne, mardi au stade municipal de Bingerville, lors d’un match amical.

Il s’agit de la deuxième confrontation entre les deux équipes en trois jours après un premier match disputé dimanche dernier.



Bien que bénéficiant d’une excellente préparation physique et d’un encadrement technique de qualité, les jeunes joueurs nationaux ont échoué à battre une équipe ivoirienne, elle aussi, bien organisée, combattive et déterminée à ne pas décevoir son public.

Ces deux matches amicaux s’insèrent dans le cadre des préparatifs de l’équipe nationale aux prochaines échéances.