L’EN féminine affronte la République tchèque et la Roumanie en amical

La sélection marocaine de football affrontera ses homologues de la République tchèque et de la Roumanie, respectivement, les 6 et 11 avril en amical.



Ces deux rencontres s'insèrent dans les préparatifs de l'équipe nationale pour le prochain Mondial prévu du 20 juillet au 20 août prochains en Australie et en Nouvelle-Zélande.

A cet effet, le sélectionneur national, Reynald Pedros, a convoqué 25 joueuses en prévision de ces rencontres, en l’occurrence :



Khadija Rmichi (AS FAR), Assia Zahir (Chabab Mohammedia), Inass Arouissa (Caen/France), Meriem Atik (Viera/Espagne), Zineb Redouani (AS FAR), Ghizlane Chahiri (AS FAR), Nisrine Chad (Lille/France), Sabah Seghir (Napoli/Italie), Yassmine Amrabat (Levante/Espagne), Fatima Zahra Dahmous (AS FAR), Rkia Mazraoui (Charleroi/Belgique), Nouhaila Benzina (AS FAR), Nahla Nakkach Elodie (Servette Chênois/Suisse), Salma Amani (Metz/France), Ghizlane Chebbak (AS FAR), Ibtissam Bouharat (KV Malines/Belgique), Kaouthar Aït Omar (Fortuna Sittard/Pays-bas), Siham Boukhami (AS FAR), Ayane Rosella (Tottenham/Angleterre), Fatima Tagnaout (AS FAR), Soukaina Ouazraoui Diki (Club Bruges/Belgique), Anissa Belkassmi (Orléans/France), Safia Bouftini (Renaissance Berkane), Yassmine Zahir (Saint-Étienne/France) et Imane Saoud (Servette Chênois/Suisse).