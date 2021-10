L’EN féminine affronte, ce soir, en amicale l'Atletico Madrid

La sélection marocaine féminine s’opposera, ce lundi, à l’Atletico Madrid, dans le cadre d’un match amical, a annoncé, vendredi, l’équipe de la capitale espagnole.



La rencontre sera disputée à huis clos au centre sportif Wanda Alcala Henares à 20h00 (HL), précise la même source.



L’Atletico de Madrod féminine est 5ème du championnat espagnol avec 14 points.



Il s’agit de la deuxième rencontre des Lionnes de l’Atlas en Espagne, après celle disputée jeudi soir contre la sélection espagnole féminine et qui s’est soldée par une victoire de La Roja (3-0).



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lionnes de l’Atlas pour les prochaines échéances notamment la Coupe d’Afrique des nations, CAN Maroc 2022.



Le Maroc occupe actuellement la 81e place du classement FIFA des équipes nationales féminines.



Par ailleurs, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a rencontré la présidente de la Ligue nationale de football féminin (LNFF), Khadija Ila, en marge du match amical qui a opposé les sélections féminines des deux pays, jeudi dernier à Caceres. Lors de cette rencontre, Mme Ila a souligné que la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) œuvre au développement du football féminin au Maroc en veillant à la mise en place d'une stratégie de travail participative avec la LNFF, indique un communiqué de la FRMF publié sur son site.



La FRMF est mobilisée depuis la saison dernière pour la mise en œuvre de cette stratégie à travers le lancement de la Botola Pro 1 et 2 et l’instauration d’un championnat national U17, et des championnats régionaux pour les jeunes catégories, a précisé Mme Ila, citée par le communiqué.



Une augmentation des subventions annuelles a été également réservée aux clubs de football féminin en leur assurant un accompagnement administratif et financier à travers la Direction technique nationale et la Direction financière de la FRMF, a-t-elle ajouté. De son côté, M. Rubiales a mis en avant le rôle de la FRMF dans le processus de développement du football féminin au Royaume, a indiqué la même source.