L’EN féminine U20 en stage de préparation à Maâmora

L’équipe nationale féminine des moins de 20 ans effectue, à partir de dimanche, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football, l’entraîneur de la sélection nationale féminine U20, Carlos Ibanez a fait appel à 22 joueuses pour ce rassemblement qui se poursuit jusqu’au 9 janvier.



Ci-après la liste des joueuses convoquées : Wiam Lakhmaiss (RS Berkane), Fatima-Zahra El Jebraoui (AS FAR), Siham Bouhouch (RC Strasbourg - France), Alia Sahbani (FC Bale - Suisse), Assala Gharrou (FUS Rabat), Melek Hader (Utrecht FC - Pays-Bas), Ines Aboucharif (RC Lens - France), Hajar Balkhir (Feyenoord Rotterdam - Pays-Bas), Dina Nassira Haizoun (Utrecht FC - Pays-Bas), Amira Kallouch (Eintracht Francfort - Allemagne), Soukayna Madiouni (Hilal Nador), Salma Senhaji (Fleury 91 - France), Fatima-Zahraa Naini (Hilal Témara Sportif), Dunia Dahmouni Lamouajed (Deportivo de La Coruna - Espagne), Rajae El Mazray (Raja Ain Harrouda), Jade Mokhtari (OGC Nice - France), Yassmine Sioui (Phoenix Football Academy), Salma Dannoun (Amsterdamsche - Pays-Bas), Nassira Akachar (Feyenoord Rotterdam - Pays-Bas), Ahlam Boukharb (FUS Rabat), Maissen Bourhrine (Olympique Lyonnais - France) et Hafsa Houmaid (Chabab Mohammédia).