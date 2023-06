L’EN exemptée du 1er tour du tournoi féminin qualificatif aux JO-2024

La sélection nationale féminine de football a été exemptée du 1er tour du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques (Paris-2024), a annoncé la Confédération africaine de la discipline (CAF).



"Le Maroc, la Zambie, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, le Botswana et l'Afrique du Sud ont été dispensés de cette première étape, à la faveur de leur classement à la dernière CAN féminine disputée en 2022 au Maroc", souligne la CAF.



Au 2-ème tour, le Maroc rencontrera le vainqueur du duel Namibie/Guinée Equatoriale, poursuit-on. Les rencontres du 1ertourse joueront du 10 au 18 juillet 2023. La deuxième étape aura lieu du 23 au 31 octobre 2023, tandis que le troisième round est prévu du 19 au 28 février 2024.



Le quatrième et dernier tour sera disputé du 1er au 9 avril 2024. Voici, par ailleurs, la combinaison du premier et du 2-ème tours des éliminatoires du tournoi de football féminin des Jeux olympiques Paris-2024 (zone Afrique):



-- Premier tour :

Guinée-Bissau vs Bénin, Guinée vs Ghana, Burkina Faso vs Mali, Côte d'Ivoire vs Sierra Leone Namibie vs Guinée Equatoriale Ouganda vs Rwanda, Ethiopie vs Tchad, Congo vs Tanzanie Mozambique vs RD Congo

-- 2-ème tour :

Vainqueur Guinée Bissau-Bénin vs vainqueur Guinée vs Ghana Vainqueur Burkina Faso-Mali vs Zambie Vainqueur Côte d'Ivoire-Sierra Leone vs Tunisie Vainqueur Namibie-Guinée Equatoriale vs Maroc Vainqueur Ouganda Rwanda vs Cameroun Vainqueur Ethiopie-Tchad vs Nigeria Vainqueur Congo-Tanzanie vs Botswana Vainqueur Mozambique-RD Congo vs Afrique du Sud.