L’EN des locaux en stage à Maâmora

La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, à partir du 4 janvier, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, dansle cadre des préparatifs pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu du 16 janvier au 07 février au Cameroun.



A cet effet, le sélectionneur national, Lhoucine Ammouta, a fait appel à 34 joueurs pour prendre part à ce stage, a indiqué la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué publié jeudi sur son site internet. Voici par ailleurs la liste des 34 joueurs convoqués:



Mohamed Amssif (FUS Rabat), Anas Zniti (Raja de Casablanca), Hicham El Majhed (Ittihad de Tanger), Ayoub Lakred (AS FAR), Zouhair Laâroubi (Renaissance de Berkane), El Mehdi Karnasa (Difaâ d'El Jadida), Réda Selim (AS FAR), Ismail Mokadem (Renaissance de Berkane), Soufiane Bouftini (Hassania d'Agadir), Abdellah Khafifi (Mouloudia d'Oujda), Abdelkarim Baadi (Renaissance de Berkane), Walid Sebbar (Olympique Safi), Larbi Naji (Renaissance de Berkane), Walid Karti (Wydad de Casablanca), Reda Jaadi (FUS de Rabat), Mohammed Ali Bamaamar (Ittihad de Tanger), Ibrahim Bahraoui (Renaissane de Berkane), Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca), Anas Bach (FUS de Rabat), Zakaria Hadraf (Renaissance de Berkane), Adam Neffati (Mouloudia d'Oujda), Hamza Moussaoui (Moghreb de Tétouan),Badie Aouk (Wydad de Casablanca), Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), Ayoub Kaabi (Wydad de Casablanca), Mohamed Al Makahasi (Raja de Casablanca), Omar Namsaoui (Renaissance de Berkane), Mohammed El Fakih (Maghreb de Fès), Mohamed El Morabit (Chabab Mohammédia), Noah Sadaoui (Raja de Casablanca),