L’EN des locaux déroule face à la Guinée

La sélection nationale des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue guinéenne (3-1), en match amical disputé mardi soir au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Dès la 7è minute, les hommes de Houssine Ammouta ont ouvert la marque grâce à Ayoub El Kaabi avant que Hamid Ahadad ne double la mise à la 12è minute. Un penalty concédé par les Lions de l'Atlas à la 20è minute a permis au Sily National de réduire le score par le biais d'Ousmane Camara. De retour des vestiaires, Ayoub Nanah a aggravé le score en inscrivant le troisième but de la sélection nationale (47è).

A l’issue de ce match, le sélectionneur de l’EN des joueurs locaux, Houcine Ammouta, a indiqué que la sélection nationale a besoin de davantage de temps pour atteindre le niveau escompté.

La rencontre ayant opposé le Maroc à la Guinée a permis de relever plusieurs points positifs et quelques aspects qu'il faudrait améliorer, a souligné Ammouta lors de la conférence de presse d’après-match.

En dépit de la victoire, la rencontre d'aujourd'hui a révélé certains points négatifs tels que le manque de réalisme devant le but, a déclaré Ammouta, notant que plusieurs occasions ont été gâchées notamment sur coups de pied arrêtés. Le sélectionneur a fait savoir, par ailleurs, qu'il comptait faire appel à plusieurs joueurs de la deuxième division pour renforcer les rangs de la sélection, mettant en avant le niveau de certains clubs à l'instar du TAS de Casablanca qui a réalisé un exploit face au Hassania d'Agadir lors de la finale de la Coupe du Trône. Evoquant le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) qui sera organisé au Cameroun en 2020, le technicien marocain a relevé que cette compétition permettra aux joueurs locaux d’être plus compétitifs.

Pour sa part, le sélectionneur guinéen, Mohamed Bangoura, a indiqué que la rencontre face au Maroc était difficile, notant que la sélection guinéenne n'était pas suffisamment préparée, puisque le championnat national vient de débuter. Quand les joueurs marocains ont ouvert le score, les joueurs de la Guinée ont essayé d'égaliser mais ont buté sur l'expérience des Lions de l'Atlas qui ont dominé aux niveaux tactique et physique, a-t-il ajouté.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas à la phase finale du CHAN-2020 qui aura lieu au mois d'avril prochain au Cameroun.

Les poulains d’Ammouta ont validé leur ticket pour les phases finales du CHAN à l'issue de leur large victoire sur la sélection algérienne (3-0), le 19 octobre à Berkane, en match retour du dernier tour des qualifications (0-0 à l'aller).