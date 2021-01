L’EN des locaux à l’ assaut du Onze zambien

Le Onze national des joueurs locaux croisera le fer, ce dimanche à partir de 17 heures au stade de la Réunification à Douala, avec son homologue zambien, en match comptant pour le tour des quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se déroule actuellement au Cameroun.



Une opposition au finish. Autrement dit, les poulains de Houcine Ammouta sont sommés de s’appliquer au maximum et de ne pas vendanger les occasions qu’ils devraient se créer. Des ratages comme ils l’ont fait lors des matches des seizièmes, ce n’est plus permis au risque de les payer cash face à un adversaire joueur qui ne manquera certainement pas de jouer à fond sa chance. Cela doit être le mot d’ordre du sélectionneur national à son groupe qui, après un jour off jeudi, a repris le chemin des entraînements vendredi avec une dernière séance prévue samedi pour peaufiner les ultimes réglages.



Côté infirmerie, exceptés les forfaits d’Abdelkrim Baadi, atteint du coronavirus, et d’Achraf Dari qui se remet progressivement d’une blessure au genou, tous les joueurs sont en bonne santé, affichent un moral gonflé à bloc et se disent déterminés à aller jusqu’au bout de cette compétition. Si l’ambition de conserver le titre remporté à Casablanca lors de l’édition de 2018 a été déclinée depuis le départ, il n’en demeure pas moins que la tâche ne sera pas une mince affaire et qu’il faudrait y aller étape par étape. A commencer par l’adversaire zambien qui a su négocier son parcours lors de la phase de poules, s’offrant la Tanzanie par 2 à 0, avant de se contenter d’assurer devant la Guinée (1-1) et la Namibie (0-0).



Sur le papier, le Maroc partira, certainement, avec les faveurs des pronostics, mais sur le terrain, il doit s’attendre à un outsider qui ne se laissera pas faire et qui, même s’il prône un jeu offensif, devrait s’inspirer du football produit par les précédents adversaires de l’EN au premier tour, particulièrement le Rwanda qui avait joué la défense à outrance pour s’en tirer à bon compte (0-0).



Un tel scénario reste fort possible, ce qui devrait amener le staff technique de l’EN à peaufiner une tactique où la prudence serait de mise, le fort d’Ammouta, mais aller de l’avant sera la consigne à donner en vue de débloquer la situation. Pour ce faire, le coach est outillé pour mieux ajuster ses schémas et l’on s’attend à ce qu’il reconduit les mêmes éléments qui avaient secoué le cocotier face à l’Ouganda, pliant les débats sur le score de 5 à 2 pour terminer leaders du groupe C avec 7 points.



Il est vrai que la Zambie est d’un niveau plus élevé, mais cette donne ne devrait pas perturber outre mesure Ammouta et son staff à condition que les joueurs retenus exploitent à bon escient les moindres brèches afin d’accéder au stade des demi-finales et d’affronter le vainqueur de la confrontation entre la République démocratique du Congo et le Cameroun qui aura lieu samedi à 20 heures. Ce choc sera précédé par le premier quart de finale du tournoi qui mettra aux prises le Mali et le Congo à 17 heures, alors que dimanche, à 20 heures, la Guinée sera à l’épreuve du Rwanda.



Il convient de rappeler en dernier lieu que sur les huit équipes qualifiées au tour des quarts de finale, l’on trouve quatre sélections déjà lauréates de ce tournoi qui en est d’ailleurs à sa sixième édition. Il s’agit, en effet, des équipes nationales de la République démocratique du Congo, double vainqueur de ce tournoi en 2009 et 2016 et du Maroc en 2018. Les deux autres titres ont été remportés par les sélections tunisienne et libyenne respectivement en 2011 et 2014.



Mohamed Bouarab