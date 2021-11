L’EN de futsal surclasse le Brésil en amical à Laâyoune

L'équipe marocaine de futsal s'est imposée (3-1) face à son homologue du Brésil dans un match amical, disputé mardi après-midi à la salle Hizam à Laâyoune. Les buts de l'équipe nationale ont été inscrits par Bilal Bakkali, Soufiane El Masrar et Idriss Rais El Fenni, alors que l'unique réalisation des Brésiliens a été l'oeuvre de Carlos Gularte. Une deuxième rencontre entre les deux équipes devait être disputée hier à la salle Al Hizam. Les deux équipes s'étaient affrontées en quarts de finale de la Coupe du monde de futsal en septembre dernier en Lituanie, et l'équipe nationale s'était inclinée sans démériter face à son homologue brésilienne sur le score de 1 but à 0.