L’EN U18 prend part à un tournoi amical en Angleterre

L’équipe nationale de football des moins de 18 ans participera, du 24 au 26 mai courant, à un tournoi amical en Angleterre, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Les Lionceaux de l'Atlas affronteront l’Irlande du Nord, et l'Angleterre, précise la FRMF.



Voici la liste des 24 joueurs convoqués par l’entraîneur de la sélection nationale U18, Said Chiba, pour prendre part à ce tournoi:



Aaron Valilles Maghouza (Real Betis - Espagne), Adam Chakir (Académie Mohammed VI de football), Mohammed Kebdani (AS FAR), Zakaria Kassari (Académie Mohammed VI de football), Ayman Ennair (FUS Rabat), Ayman Zoubid (Raja Casablanca), Mohamed Radouane (FUS Rabat), Ayoub Chaikhoun (Eintracht Francfort - Allemagne), Mehdi Akoumi (Hassania Agadir), Fouad Zahouani (Académie Mohammed VI de football), Abdelhamid Maali (Ittihad Tanger), Mohamed Amine Katiba (Hassania Agadir), Zakaria Allaoui (Maghreb Fès), Ilyass Mahssoubi (Renaissance de Berkane), Amine Chabane (Amiens AC - France), Mohammed Hamony (Le Havre AC - France), Soufiane Karraoui (Rodez II - France), Mouad Bougaizane (AS FAR), Houssam Kounia Aït Tamlihat (Union Deportiva Almeria - Espagne), Taha Benrhozil (Académie Mohammed VI de football), Yahya Idrissi Regragui (Chelsea - Angleterre), Ayoub Outgajouft (Sedan - France), Aymen Zouine (Inter Milan - Italie) et Othman Khris (Nordstrand - Norvège).