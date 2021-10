L’EN «B» surclasse la Gambie

La sélection nationale B de football a surclassé son homologue gambienne par 7 buts à 2, au titre d'un match amical, disputé jeudi au stade El Bachir à Mohammedia.



Les Lions de l'Atlas se sont imposés à la faveur d'un triplé de Walid El Karti (17è, 57è et 65è), un doublé de Walid Azaro (22è et 45è+2), et un but de Badr Benoun (56è) et Hamid Ahaddad (71è).

Les deux réalisations des visiteurs ont été l’œuvre de l'attaquant gambien Modou Barrow, qui s'est offert un doublé (68è et 90è). Ce match s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale B en prévision de la Coupe arabe des nations (FIFA), prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre. Les hommes de Houcine Ammouta, rencontreront également le Soudan du Sud (9 octobre) et la Sierra Leone (12 octobre).



Lors de cette Coupe arabe, le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et de la Palestine.