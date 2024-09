L’Autriche et l’Antigua-et-Barbuda réaffirment leur soutien à l'intégrité territoriale

L’Autriche a renouvelé, vendredi à New York, sa position en faveur du plan d’autonomie présenté par le Maroc, le qualifiant de contribution “très sérieuse et très crédible” pour parvenir à une solution définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain.



L’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, est un « plan très sérieux et très crédible, et constitue une contribution clé » pour faire aboutir le processus mené par les Nations unies vers une solution définitive à la question du Sahara, a déclaré à la presse le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg.



Le chef de la diplomatie autrichienne, qui s’exprimait à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, tenue en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, s’est également réjoui des relations “excellentes” entre les deux pays.



“Nous avons une longue histoire diplomatique de relations très fructueuses entre l’Autriche et le Maroc”, qui couvre un large éventail de domaines, notamment aux plans économique et politique.

A cet égard, M. Schallenberg a exprimé la volonté de son pays d’approfondir encore plus ces relations.



Se réjouissant de la signature, à l’occasion de cette rencontre, d’un accord bilatéral sur le transfèrement des personnes condamnées, M. Schallenberg a affirmé que ce mécanisme reflète “le partenariat et l’amitié qui lient nos deux pays”.



Le ministre des Affaires étrangères d’Antigua-et-Barbuda, Everly Paul Chet Green a réitéré la position de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.



Dans un communiqué conjoint signé lors d’un entretien tenu, jeudi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 79è session de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Chet Green a en outre réaffirmé le plein soutien de son pays au plan marocain d’autonomie comme «la seule solution crédible, sérieuse et réaliste» pour la résolution de ce différend régional.



Il a, par ailleurs, salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au conflit artificiel autour du Sahara.

En tant que membre de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), Antigua-et-Barbuda a salué l'ouverture d'une ambassade de l'OECO à Rabat en octobre 2018, et d'un Consulat général à Dakhla fin mars 2022, qui contribuent à consolider davantage les échanges entre le Maroc et les six Etats de la Caraïbe orientale.