L'Association marocaine MYGN remporte le prix du meilleur réseau actif des jeunes dans le nucléaire au monde

L’Association "Moroccan Young Generation in Nuclear (MYGN)", membre votant du conseil d’administration du Réseau international des jeunes dans le nucléaire (IYNC), a remporté récemment le prestigieux prix "Juan Alberto Gonzalez Garrido YGN Award" du meilleur réseau actif des jeunes dans le nucléaire au monde.



Ce prix a été attribué à l’Association marocaine par l’IYNC lors de son congrès organisé à Koriyama au Japon, du 27 novembre au 2 décembre 2022, précise MYGN dans un communiqué.



L’Association MYGN est la section marocaine du réseau IYNC (International Youth Nuclear Congress) couvrant une quarantaine de pays à travers tous les continents et représentant les jeunes professionnels qui travaillent dans différentes applications des sciences et techniques nucléaires.



L’association a été créée en 2020 par des jeunes professionnels marocains du secteur nucléaire représentant les principaux acteurs nationaux publics et privés dans ce domaine, à savoir le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), les services de médecine nucléaire, les universités, les entreprises privées et les jeunes Marocains résidant à l’étranger travaillant dans le secteur nucléaire, rappelle la même source.



Conformément à sa mission principale qui est le transfert des connaissances entre les différentes générations de professionnels, le soutien aux jeunes pour l’identification d’opportunités de développement professionnel dans le secteur nucléaire, ainsi que l’émergence de nouvelles approches de communication tant à l’échelle nationale qu’internationale autour de la contribution des applications nucléaires dans le développement socioéconomique et par-delà au bien-être de l’humanité, MYGN a organisé deux grandes compétitions "Nuclear Speaking Competition" et "Innovation for Nuclear- Morocco" qui ont connu une forte participation de la part des jeunes.

Elle a organisé aussi une série de webinaires sur diverses thématiques relatives au domaine nucléaire qui ont connu la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux.



Dans son plan de communication, qui vise à promouvoir la technologie nucléaire au Maroc, l’association a participé à trois passages TV (journal infos et émission), a publié plus de 40 articles de presse et a produit un spot radio, en plus de sa forte présence sur les réseaux sociaux, selon le communiqué.



"En consécration de toutes ses réalisations, le réseau international IYNC a attribué le prestigieux prix 'Juan Alberto Gonzalez Garrido YGN Award' du meilleur réseau actif des jeunes dans le nucléaire au monde à MYGN parmi plusieurs réseaux régionaux et internationaux", fait observer l’association marocaine.

Avec cette consécration, MYGN devient le troisième réseau qui gagne ce prestigieux prix après le réseau anglais "Young Generation Network" en 2018 et le réseau australien "Australian Young Generation in Nuclear" en 2020.



Le prix est décerné tous les deux ans au meilleur réseau YGN national ou continental du monde qui offre un service exceptionnel à la jeune génération. Il porte le nom de Juan Alberto Gonzalez Garrido, un officier de l'IYNC décédé lors des attentats de Paris le 13 novembre 2015.