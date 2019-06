L’Assemblée régionale Afrique relevant de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie en session à Rabat

Le Parlement marocain abrite depuis hier et aujourd’hui samedi les travaux de la 27ème session de l’Assemblée régionale Afrique relevant de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Au cours de cette session, les participants débatteront de sujets portant essentiellement à « L’intégration régionale en Afrique » et « Le système parlementaire en Afrique : les nouveaux défis ». De même qu’ils présenteront un rapport sur le programme numérique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Cette session sera également l’occasion d’examiner la situation politique et sécuritaire en Afrique francophone, notamment dans la région du Sahel. Il sera procédé à la présentation des initiatives de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et à l’instauration d’une commission parlementaire conjointe de ladite région.

Les autres points à l’ordre du jour devront concerner les préparatifs de la 45ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et de la 9ème session du Parlement francophone des jeunes, prévues respectivement à Abidjan le mois de juillet prochain.

Les travaux de cette 27ème session de l’Assemblée régionale Afrique seront sanctionnés par l’adoption des recommandations et du rapport final.

A noter que l’Assemblée régionale Afrique compte comme membres l’Egypte, le Maroc, la Tunisie (Afrique du Nord), le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo (Afrique de l’Ouest), le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République du Congo Démocratique, le Congo, le Tchad (Afrique centrale), le Burundi, les Iles Comores, le Rwanda, Djibouti (Afrique de l’Est), le Madagascar, l’Ile Maurice et les Seychelles (océan Indien).

L’Assemblée régionale Afrique compte également parmi les participants le Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la Commission parlementaire mixte de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, le Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement panafricain et l’Union parlementaire africaine.

Il convient de rappeler que le Parlement marocain avait abrité en 2017 la 25ème session de l’Assemblée régionale Afrique. Sachant que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a été créée en mai 1967 et renferme 54 institutions parlementaires en tant que membres, 14 comme partenaires et 19 à titre de superviseurs.