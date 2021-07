L’Assemblée de Sainte-Lucie loue la politique migratoire du Royaume

Le président de l’Assemblée de Sainte-Lucie (Chambre basse), Andy G. Daniel s'est félicité du caractère "humain et volontariste" de la politique menée par le Maroc depuis 2013 en matière de migration ainsi que des efforts louables déployés par le Royaume dans ce domaine à l’échelle internationale.



"L'Assemblée de Sainte-Lucie se félicite de la nouvelle politique migratoire élaborée en 2013, sous le leadership sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui constitue un cadre global de développement pour résoudre les problèmes complexes et interdépendants des migrants irréguliers, des réfugiés et de la traite des êtres humains", a affirmé Andy G. Daniel dans une déclaration mercredi, ajoutant que cette politique est basée sur les valeurs de solidarité, d'accueil et de respect des droits des migrants.



Concrètement, cette politique a offert aux migrants une voie pour régulariser leur situation ainsi que l'accès aux services sociaux et de santé et au marché de l’emploi, a-t-il indiqué.

Cette politique appelle à promouvoir la gestion des flux migratoires en privilégiant la dimension humanitaire et à établir un dialogue politique permanent entre les différents acteurs et parties prenantes, a-t-il souligné.



Tous ces efforts dénotent de la crédibilité et la diligence avec lesquelles les autorités marocaines traitent cette question, a souligné Andy G. Daniel, notant que grâce à sa position géographique le Maroc sert de passerelle entre l'Afrique et l'Europe. "Les deux parties ont étroitement coopéré en vue d'assurer une migration sûre, ordonnée et régulière", a-t-il ajouté.



"En ma qualité de président de l'Assemblée de Sainte-Lucie, je soutiens activement ce dialogue et je souligne la diligence, le sérieux et la crédibilité des efforts déployés par le Maroc tout au long de ce processus, défini par la politique étrangère active menée par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et mise en œuvre avec succès par le ministre des Affaires étrangères" Nasser Bourita, a relevé le président de l'Assemblée de Sainte-Lucie.



Il a, dans ce cadre, rappelé les efforts déployés par le Royaume pour traiter la question migratoire, citant la coprésidence par le Maroc et l'Allemagne du Forum mondial sur la migration et le développement ainsi que la tenue au Maroc de la 11ème session de ce forum en décembre 2018 à Marrakech.



"Le Maroc est un acteur majeur dans les discussions régionales sur la migration, grâce à son rôle central dans la mise en place du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (également connu sous le nom de Processus de Rabat) qui a été établi en 2006," a rappelé Andy G. Daniel.