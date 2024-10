L'Arabie Saoudite réitère son appui à l'initiative d'autonomie et à l'intégrité territoriale du Maroc

L’Arabie Saoudite a réitéré, à New York, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour résoudre définitivement le différend régional sur le Sahara, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume.



Intervenant devant la 4ème commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant d’Arabie Saoudite a souligné que son pays "réaffirme l’appui à l'initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale, en tant que solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU".



Il a en outre indiqué que l’Arabie Saoudite rejette toute atteinte aux intérêts suprêmes du Royaume du Maroc, ainsi qu’à son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale.



Le diplomate a, de même, exprimé le soutien de son pays aux efforts déployés par le Maroc en vue de parvenir à une solution politique réaliste à la question du Sahara marocain, basée sur le compromis et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous la supervision du Secrétaire général des Nations unies.