L’Angola et le Burkina Faso au coude à coude

L’Angola et le Burkina Faso sont au coude à coude avec quatre points chacun à l’issue de la 2e journée du groupe D, tandis que la Tunisie et l’Algérie sont dans l’expectative suite à leurs matchs nuls face respectivement au Mali et au Burkina Faso.



L’Angola, victorieux face à la Mauritanie par 3 buts à 2, a consolidé sa première place au groupe D avec 4 unités, mais doit creuser l’écart de buts pour se défaire du Burkina Faso, qui dispose également de 4 points et un retard d’un seul but de différence avec le leader.



Le Burkina Faso a réalisé une belle opération en signant un match nul (2-2) avec l’Algérie, qui reste dans l’expectative avec une 3e place et 2 points à l’issue de la 2e journée du groupe D et qui sera appelée à signer un résultat positif lors de son prochain match face à la Mauritanie pour espérer se qualifier en huitièmes.



Pour le compte du groupe E, la Tunisie, qui a subi une défaite d'entrée lors de la 1ère journée face à la Namibie, n'a pas pu mieux faire qu'un nul face au Mali (1-1). Suite à ce match, le Mali occupe la première place du groupe avec 4 unités, tandis que la Tunisie est 3è avec 1 point. L'autre match pour le compte de la même journée, opposera dimanche, la Namibie à l'Afrique du Sud.



Dos au mur, la Tunisie affrontera l'Afrique du Sud, lors de la 3è journée, dans un match décisif, avec l'espoir de ne pas quitter la compétition dès le 1er tour.

Résultats

Vendredi

Groupe B

Cap Vert-Mozambique : 3-0

Groupe C

Sénégal-Cameroun : 3-1

Guinée-Gambie : 1-0

Samedi

Groupe D

Algérie-Burkina Faso : 2-2

Mauritanie-Angola : 2-3

Groupe E

Tunisie-Mali : 1-1

Programme

Lundi

Groupe A

18h00 : Guinée Equatoriale-Côte d’Ivoire

18h00 : Guinée Bissau-Nigéria

Groupe B

21h00 : Cap Vert-Egypte

21h00 : Mozambique-Ghana