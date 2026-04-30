L'Andalousie, un patrimoine culturel commun, riche de la contribution culturelle marocaine

Le patrimoine culturel commun de l'Andalousie a été au centre d'un colloque, organisé lundi à Rabat dans le cadre du Salon international du livre et de l’édition (SIEL), avec la participation d'un parterre d'universitaires et de personnes intéressées par les études hispaniques et andalouses.



Lors de ce colloque, initié sous le thème "L'Andalousie: un patrimoine culturel partagé entre le Maroc et le monde", les participants ont examiné différents aspects de la civilisation andalouse.

La rencontre a permis d'aborder deux périodes majeures de l'histoire de cette région: la chute de l'Andalousie en 1492 et la période d'après, sous un angle civilisationnel et culturel.



Lors de son intervention, Ahmed Chahlane, professeur émérite à l'Université Mohammed V de Rabat et membre de l'Académie du Royaume du Maroc, a mis en avant les liens historiques, intellectuels et culturels unissant le Maroc et l'Andalousie.



De même, il a passé en revue les débuts de l'Islam en Andalousie jusqu'en 1492, année de sa chute, ainsi que son essor scientifique et intellectuel et les figures marquantes qui ont influencé l'histoire de la civilisation humaine, telles qu'Ibn Hazm Al-Andalusi, Ibn Rochd et Ibn Toufail.



De son côté, le professeur d'université, historien et traducteur Houcine Bouzineb, s'est penché sur le patrimoine maroco-andalou commun, un héritage qui transcende les frontières de la langue, de la religion et de la littérature, mettant en avant la littérature arabe traduite en espagnol par les Morisques, ainsi que les romans européens traduits en "Aljamiado", une écriture hybride combinant l'arabe et l'espagnol.



Egalement académicien correspondant de l'Académie royale espagnole (RAE), M. Bouzineb a souligné que la culture arabo-islamique andalouse avait connu des transformations, illustrées par l'émergence d'écrits espagnols en caractères arabes, qui nécessitent désormais des recherches, des études et une analyse critique approfondies.



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 31e édition du SIEL se tient du 01 au 10 mai à Rabat avec un programme culturel particulièrement étoffé, articulé autour de rencontres littéraires, conférences historiques, ateliers, spectacles pour enfants et échanges académiques.