L’Allemagne favorable à une solution politique au Sahara

L'Allemagne suit avec «grand intérêt» la politique menée par S.M le Roi Mohammed VI en vue de renforcer la coopération avec les pays africains, a affirmé, mardi à Rabat, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Maroc, Götz Schmidt-Bremme.

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a souligné que son pays veille à renforcer le partenariat entre l'Union européenne (UE) et le Maroc, compte tenu du poids de l'Allemagne en tant que «première puissance économique au sein de l'Union».

Concernant la question du Sahara marocain, Götz Schmidt-Bremme a assuré que son pays «est favorable à une solution politique pour régler le conflit sous les auspices de l'ONU» et «accordera, à travers l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Sahara, l'ancien président allemand Horst Köhler, une attention particulière à ce dossier».

Pour sa part, Habib El Malki s'est félicité de la qualité des relations unissant les deux pays à tous les niveaux, soulignant le dialogue politique «permanent et régulier», qui a positivement impacté le volume des échanges commerciaux et la coopération économique.

Il a noté que la coopération parlementaire entre les deux pays évolue au même rythme que leurs relations, à travers l'échange de visites, rappelant sa prochaine visite en Allemagne visant à promouvoir et consolider la coopération et à institutionnaliser les relations entre les Parlements des deux pays.

Ces entretiens ont porté sur nombre de sujets d'intérêt commun, notamment le partenariat avec l'UE, le statut avancé du Maroc et l'immigration. Dans ce sens, les deux parties ont insisté sur l'importance du renforcement de la coopération pour traiter «d'une manière objective et réaliste» le dossier migratoire.