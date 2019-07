L’Algérie et le Sénégal terminent la phase de poules en beauté

Les Algériens, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, ont enchaîné lundi un troisième succès, en battant largement la Tanzanie 3-0 au Caire, et ce pour le compte de la troisième journée du groupe C.

Trois victoires, aucun but encaissé: les Fennecs finissent premiers du groupe C devant le Sénégal, qualifiée au prochain tour après sa victoire face au Kenya 3-0. Les Sénégalais affronteront les Ougandais en huitièmes.

Billet pour les huitièmes en poche, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a pu faire tourner son effectif. Il a même tout changé, ne conservant que deux joueurs par rapport à la victoire contre le Sénégal: le milieu Ismaël Bennacer et le gardien Raïs Mbolhi.

Islam Slimani et Adam Ounas ont été les grands artisans de la large victoire algérienne, alors que le nouveau venu Andy Delort a également été convaincant.

Mais c'est Slimani qui a ouvert le score à la 35e minute. L'attaquant de Leicester a bénéficié d'une ouverture parfaite d'Ounas, l'ancien Bordelais, passeur décisif puis buteur après un une-deux avec Slimani (39). Le show Ounas a continué: après un bon travail dos au but de Slimani, il s'en est allé tromper une nouvelle fois le gardien tanzanien.

Dans l'autre rencontre de ce groupe, le Sénégal, battu lors du précédent match par l'Algérie (1-0), s'est ressaisi et a obtenu sa qualification pour les huitièmes en battant le Kenya 3-0.

L'ailier de Rennes Ismaïla Sarr a ouvert la marque (63e), puis la star Sadio Mané, qui avait manqué un penalty en première période, a inscrit un doublé (71e, 78e).

La victoire des coéquipiers de Sadio Mané fait le bohneur de la RDC (groupe A) qualifiée aux huitièmes de finale. Les Léopards congolais sont en effet assurés de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes.