L'Ajax rejoint les groupes pour rêver à nouveau

Avec un Hakim Ziyech en grande forme dans l'entre-jeu, l'Ajax Amsterdam a disposé de l'Apoel Nicosie (2-0) ce mercredi lors du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions. Le club néerlandais, demi-finaliste la saison passée, peut à nouveau rêver. Mais il faut dire que l'Ajax peine en ce début de saison à retrouver la recette de la saison dernière, ayant notamment perdu ses deux cracks Frenkie de Jong, parti au FC Barcelone, et le capitaine Matthijs de Ligt, transféré à la Juventus.

Pour aller chercher une qualification en C1, l'APOEL a opté pour la manière forte. La première partie (et une bonne partie de la deuxième) a été marquée par l'engagement physique très important des Chypriotes. Malgré cela, un homme est sorti du lot dans la domination de l'Ajax (68% sur la première période): Hakim Ziyech a assumé son rôle de leader technique, après le départ (notamment) de Frenkie De Jong au Barça cet été. C'est lui qui a d'ailleurs déposé un coup franc sur la tête d'Edson Alvarez pour ouvrir le score (1-0, 43e). En deuxième période, Nicosie n'a pas su changer de rythme, trouver des solutions, tombant dans une caricature d'agressivité (six cartons jaunes). Sur l'un de ses 11 tirs après la pause, Amsterdam a doublé la mise par Dusan Tadic sur une très belle frappe croisée du gauche (2-0, 80e). Au chaud, l'Ajax s'est rassuré et a pu se diriger vers la fin du match plus sereinement. Pour la manière, cette nouvelle équipe devra encore beaucoup travailler pour espérer approcher le niveau de la saison dernière. Quelques individualités comme Hakim Ziyech et Dusan Tadic semblent en forme, mais pour aller loin dans cette compétition, il faudra sans aucun doute bien plus que cela.