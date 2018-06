L'Ajax présente ses excuses à la famille de Nouri

L'Ajax Amsterdam a accepté d'assumer l'entière responsabilité concernant le sort de son milieu de terrain, Abdelhak Nouri, victime en juillet de lésions cérébrales après un malaise cardiaque lors d'un match amical.

"Nous endossons la responsabilité des conséquences résultant de ce qui est arrivé", a déclaré le directeur exécutif de l'Ajax, Edwin van der Sar, lors d'une conférence de presse, marquée par une forte émotion au moment où il présenté ses excuses à la famille du joueur de 21 ans.

Surnommé "Appie", le milieu de terrain s'était soudainement écroulé pendant un match de préparation entre son club et le Werder Brême, en Autriche.

"A la suite de nouvelles informations, nous sommes arrivés à une nouvelle conclusion, qui est que le traitement reçu par Abdelhak en Autriche n'était pas approprié", a-t-il ajouté, notant que le club pensait que Nouri avait reçu "le meilleur traitement possible sur le terrain", mais avait changé d'avis à l'issue d'une nouvelle expertise, demandée après que la famille du joueur a décidé de poursuivre l'Ajax, réclamant un dédommagement afin de payer les soins à vie du jeune homme.

Ces nouvelles conclusions ont constitué "un choc immense" pour l'Ajax, qui entend désormais assumer sa responsabilité envers le jeune homme "en tant qu'être humain, collègues et amis d'Appie".

Le club compte également lancer une opération pour apprendre aux personnels et aux médecins des clubs, notamment amateurs, comment réagir lorsqu'un joueur perd connaissance sur le terrain.