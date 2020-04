L'Ajax Amsterdam résilie le contrat d'Abdelhak Nouri

L'Ajax Amsterdam a mis fin au contrat d'Abdelhak Nouri, victime en juillet 2017 de lésions cérébrales après un malaise cardiaque lors d'un match amical, a indiqué mardi le club néerlandais, confirmant ainsi des informations du quotidien De Telegraaf.

"Il est exact que l'Ajax a résilié le contrat d'Abdelhak Nouri entre autres", a indiqué le club dans un communiqué transmis à l'AFP.

"L'Ajax a fait la même chose pour tous les joueurs dont les contrats expiraient le 1er juillet, y compris Klaas-Jan Huntelaar et Ryan Babel", a-t-il précisé.

Selon De Telegraaf, le club le plus titré du football néerlandais a pris cette décision en raison d'une clause dans le contrat de Nouri, qui prévoyait son prolongement automatique aux mêmes conditions à partir du 1er juillet 2020.

Ex-grand espoir de l'Ajax, Abdelhak Nouri, 22 ans, est plongé dans un état végétatif depuis presque trois ans.

Le milieu de terrain, surnommé "Appie", s'était soudainement écroulé pendant un match de préparation entre l'Ajax Amsterdam et le Werder Brême, en Autriche.

La famille du jeune homme a saisi la commission d'arbitrage de la Fédération en juin 2018, réclamant une indemnisation au club pour payer ses soins à vie.

L'Ajax a peu après accepté d'assumer l'entière responsabilité concernant le sort du joueur et a présenté ses excuses aux proches.