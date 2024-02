L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dévoile son programme pour le mois de Ramadan

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a présenté, jeudi soir à Rabat lors de l’événement caritatif "Nuit de la charité", son programme pour le prochain mois de Ramadan dans la ville sainte d'Al-Qods.



Dotée d'une enveloppe budgétaire de 300.000 dollars américains, cette opération consiste en la distribution de paniers alimentaires composés de 22 produits de base au profit de 1.000 familles bénéficiaires, et de plus de 3.000 rations alimentaires à raison de 100 rations quotidiennes, outre l’organisation de soirées coraniques, de Madih et de chants religieux tous les vendredis soir du mois sacré, et la distribution des vêtements de l'Aïd pour 200 orphelins, indique un communiqué de l'Agence, publié vendredi.



L’Agence a invité à cette cérémonie caritative, tenue en commémoration de l'anniversaire du Voyage nocturne et de l'Ascension (Al-israa wal mi’raj) du Prophète, des établissements socio-économiques, des hommes d’affaires et des bienfaiteurs pour contribuer au financement du programme, qui a profité l'année dernière à 128 familles d'orphelins parrainés par l'Agence, à 131 familles des gardiens d'écoles de la ville sainte, en plus de 80 autres familles ayant perdu leurs sources de revenus, et des personnes affiliées à plusieurs établissements caritatifs et sociaux.



A l’instar de chaque année, les bénéficiaires de l’opération Ramadan sont sélectionnés selon des principes et critères mis en place par une commission d’experts sociaux, sous la supervision du Bureau de coordination des programmes et projets de l'Agence à Al Qods, indique le communiqué, ajoutant que ces critères donnent à l’Agence et aux établissements sociaux partenaires dans la ville sainte, la possibilité de définir les priorités de sélection, dans la limite du budget alloué à cette opération.



Intervenant à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a affirmé que la direction de l’Agence est convaincue que la diversification des sources de financement n'est pas un choix, mais une responsabilité dictée par la volonté de renforcer la présence de l’Agence en tant que partenaire essentiel à Al Qods, et de consolider ses capacités d'interaction avec les besoins des Palestiniens et de leurs institutions, notamment dans ces moments particulièrement difficiles pour la région dans son ensemble.



Dans ce sens, M. Cherkaoui a rappelé que chaque dirham, dollar ou euro collecté est directement destiné au financement des projets sans prélèvement d'impôts ou frais de dossiers, étant donné que les dépenses de gestion de l’Agence sont entièrement assurées par une subvention généreuse du gouvernement du Royaume du Maroc.



L’Agence, a-t-il noté, a récemment renforcé les mesures de contrôle en matière de gestion des finances, à travers le développement et la numérisation des mécanismes de fonctionnement de l'administration de l'Agence, qui a obtenu un certificat de qualité en matière de gestion des dons et des procédures de financement et d'exécution des projets dans la ville d'Al-Qods, après avoir satisfait aux exigences de la norme internationale (ISO 9001: 2015) relative au système de management de la qualité.



La cérémonie caritative "Nuit de la charité" de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif s’est déroulée en présence de plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités au Maroc, indique le communiqué.