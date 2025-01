L'Académie du Royaume du Maroc réalise un documentaire sur l'art du Melhoun

L'Académie du Royaume du Maroc a annoncé, mardi, le lancement d'une œuvre documentaire audiovisuelle proposant une anthologie du Melhoun, un art reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



Cette anthologie, dont les grandes lignes ont été présentées lors d'une conférence de presse, comprend un total de 120 textes poétiques sélectionnés par un comité spécial, annotés de définitions et d'explications.



La réalisation de cette oeuvre s'inscrit en droite ligne de l'attention particulière portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la préservation du Melhoun et reflète une prise de conscience de la richesse artistique, linguistique et expressive de cet art, porteur de valeurs nationales, religieuses, sociales et humaines, indique l'Académie du Royaume du Maroc.



Dans une déclaration à la presse, le coordinateur général du comité chargé de l’élaboration de cette anthologie, Abdelmajid Fennich, a souligné que ce projet audiovisuel s'inscrit dans le cadre des réalisations de l'Académie au service de cet héritage culturel millénaire.

Il a, à cet égard, expliqué qu'après la publication de recueils de Melhoun par l'Académie, "il était temps de procéder à une documentation audiovisuelle de cet art".



M. Fennich a précisé que cette anthologie comprend une centaine de poèmes, interprétés par 110 musiciens et chanteurs du Maroc et d'ailleurs, représentant différentes générations.



Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a approuvé, lors de sa 18e session tenue en novembre 2023 au Botswana, la demande du Royaume du Maroc d’inscrire l’art du Melhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.