L'ASFAR se taille la part du lion au championnat du Maroc de lutte

Le rideau est tombé dimanche dernier à la salle Driss Chakiri à El Jadida sur le championnat du Maroc de lutte senior. Une compétition dominée de bout en bout par l'ASFAR dans les deux styles olympiques, à savoir la lutte libre et la lutte gréco-romaine.

Samedi était consacré à la lutte libre et à la lutte féminine. Les Militaires se sont imposés dans quatre catégories de poids, à savoir 57kg, 65kg, 97kg et 125 kg ce qui leur a valu 4 médailles d’or. Côté dames, le concours a vu la domination du Rachad Eljadidi en remportant deux médailles d'or par le biais de Fatouma Yavie et Atika Asla dans les catégories de 62 kg et 53 kg. Les autres médailles d'or ont été remportées par Faiq Mohamed de Tafraout (87kg), Ait Okram (77 kg) et Qamar Moubali (74 kg), tous deux sociétaires de Rachad Eljadidi.

La seconde journée était réservée à la lutte gréco-romaine avec la participation de tous les clubs affiliés à la FRML en plus des lutteurs marocains résidant à l'étranger. Comme stipulé par la note du directeur technique Mustapha Benlemfered, pour être sélectionné en équipe nationale, il faut que le lutteur obtienne la première place au championnat du Maroc. C'est la raison pour laquelle tous les lutteurs résidant à l'étranger ont effectué le déplacement. C’est le cas de Chakib Ansari et d’Attafi Choukri.

L'ASFAR qui dispose de plusieurs lutteurs de qualité n'a pas fait dans le détail pour se tailler la part du lion avec quatre médailles d'or dans les catégories de poids suivantes: 60kg : Fajjari Fouad, 65kg : Elbahja Othmane, 67 kg : Elbahja Bilal et 97kg : Lakhfif Samir.

Selon le DTN, le niveau technique a connu une nette progression, ce qui est de bon augure pour les prochaines échéances arabe et continentale.

Les arbitres, quant à eux, ont respecté scrupuleusement les nouvelles lois dictées par l'UWW.

Cette manifestation s'est clôturée par une cérémonie de remise des médailles aux vainqueurs, en présence du président de la FRML, Fouad Meskout, des membres du bureau fédéral et d’invités du monde du sport.

Pour rappel, le championnat du Maroc des jeunes aura lieu à Kénitra dans quinze jours.