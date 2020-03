L’ASFAR rate le coche à Oued Zem

Le Rapide Oued Zem a fait match nul à domicile face à l'AS FAR (2-2), mardi en match comptant pour la 19ème journée du Botola Pro D1 de football.

Les Militaires étaient pourtant bien partis pour empocher les trois points de la rencontre en ouvrant le score à la 15ème minute de jeu par un but contre son camp d'Abdelkader Kadi (15è), avant que l'Ivoirien Joseph Guede Konadu (47è) ne double la mise. Les locaux vont réduire le score à la 76è minute de la rencontre par le biais de Hicham Laroui, avant d’inscrire le but d'égalisation aux derniers souffles de la rencontre (90è+2). Auteure d'un deuxième nul d'affilée, l'AS FAR occupe la 4è place avec 30 points, alors que le Rapide Oued Zem rejoint l'OCK et la Renaissance Zemamara à la 11è position avec un total de 20 points.

Dans l’autre match disputé mardi en soirée au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, le FUS de Rabat s'est imposé face à l’Olympique de Khouribga (1-0).

La seule réalisation des Fussistes a été signée Ayoub Skouma (22è).

Cette victoire permet au FUS de grimper à la 5è place avec 29 points, alors que l’OCK (20 pts) reste 11è, aux côtés de la Renaissance Zemamra et du Rapide Oued Zem.

La 19ème journée se poursuivra ce soir (19 heures) par la rencontre qui opposera, au stade Al Massira à Safi, l’OCS à la RCAZ.

A rappeler que le club mesfioui s’est séparé en début de semaine de l’entraîneur Mohamed El Guisser. A ce propos, le bureau dirigeant de l’OCS a émis un communiqué dans lequel il "porte à la connaissance des supporters du club qu'il est parvenu à un accord, à l'amiable, avec l'entraîneur Mohamed El Guisser pour mettre fin au contrat liant les deux parties, et ce en raison de l'état de santé de ce dernier".

Il convient de signaler en dernier lieu que cette journée sera tronquée des matches DHJ-RSB, HUSA-RBM, MAT-Raja et WAC-MCO, reportés à une date ultérieure.