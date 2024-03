L’ASFAR ne lâche pas le morceau

L'AS FAR s’est imposée sur l'Olympic de Safi (OCS) par 1 but à 0, samedi soir au stade municipal de Kénitra, en match de la 24è journée de la Botola Pro D1 de football.



L'unique but de la rencontre a été marqué par Lamine Diakité (54è). Ce succès permet à l'AS FAR de conforter sa place de leader avec un total de 58 points.

Le Raja de Casablanca (RCA) n’a pas été en reste, après avoir battu la Jeunesse Sportive Salmi (JSS) par 3 buts à 1, au stade municipal de Berrechid.



Les buts des Rajaouis ont été inscrits par Mehdi Maouhoub (44è), Yousri Bouzouk (83è) et Adam Ennafati (90+6è), alors que Houssine Rahimi a réduit l'écart pour les visiteurs (90+2è).

Grâce à cette victoire, le RCA porte son actif à 54 points et occupe la 2è place, à quatre unités de l'AS FAR.

La Renaissance Zemamra (RCAZ) et le Chabab Mohammedia (SCCM) n'ont pu se départager (0-0), au stade Ahmed Choukri de Zemamra.

Les deux formations ont terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Karim Lagrouch (30è) du côté du SCCM et Younes Khoutari (66è) de la RCAZ.



Quant au Mouloudia Oujda (MCO), il a perdu à domicile face au Moghreb Tétouan (MAT) par 1 but à 0. Les Tétouanais se sont imposés grâce à un penalty transformé par Hilal Al Firdaoussi (90+9è).

Vendredi en ouverture de cette journée, l’Union de Touarga s’est imposée dans ses bases sur le Maghreb de Fès par 1 à 0.



Le but des locaux a été inscrit par Mohamed Chemlal à la 85e minute.

A noter que trois matches comptant pour cette journée devaient être disputés hier, opposant la RSB au FUS, le CAYB au WAC et l’IRT au HUSA.