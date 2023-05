L’ASFAR et le WAC jouent gros: La 26ème manche pourrait être un tournant dans la course au titre

Nouveau duel à distance entre l’ASFAR et le WAC, ce soir à 20h00, à l’occasion des matches en retard comptant pour la 26ème journée de la Botola Pro D1 de football. Les Militaires seront à l’épreuve du FUS, alors que les Rouges recevront le MAT, deux confrontations dont les issues pourraient constituer un tournant dans la course au titre.



L’ASFAR, qui traverse une mauvaise passe après avoir raté trois tableaux (Coupe du Trône, Coupe arabe et Coupe de la CAF), n’a plus que le championnat pour éviter la sortie bredouille. Leader avec 54 points, la formation militaire n’a pas droit à l’erreur devant une équipe du FUS, décidée plus que jamais à assurer le plus tôt possible sa troisième place au classement.



Ça promet un match de bonne facture entre un Fath confiant et une ASFAR dans le doute qui vient de limoger son entraîneur, le Français Fernando Da Cruz, suppléé par l’enfant du club, Aziz Samadi, au moment où le chevronné Houcine Ammouta s’est vu confier la tâche de manager général et sera secondé par Mustapha El Khalfi.



Du côté du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Wydad, deuxième avec 53 unités au compteur, n’aura d’yeux que pour la victoire en jouant un Moghreb de Tétouan dont les résultats fonctionnent en dents de scie.



Les Rouge et Blanc pourront compter sur leur grand public qui ne manquera certainement pas de se déplacer en masse, d’autant plus que la zone 6 du complexe rouvrira ses portes au grand bonheur des supporteurs.



Sur le papier, le WAC, fraîchement qualifié au dernier carré de la Coupe du Trône, est largement favori et une victoire ne peut que booster davantage le mental du groupe qui se déplacera le lendemain au Caire pour disputer, dimanche prochain, la finale aller de la Ligue africaine des clubs champions.



M.B