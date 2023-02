L’ASFAR dicte sa loi

L’ ASFAR n’a pas trop fait dans les détails en recevant dimanche au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat le club togolais d’ASKO de Kara, et ce pourle compte de la deuxième journée de la phase de poules (GP : C) de la Coupe de la Confédération CAF. Logique pleinement respectée à l’issue de cette opposition sanctionnée par une large victoire des Militaires sur le score de 5 à 1. Pourtant, c’est le club visiteur qui est parvenu en premier à ouvrir la marque dès la 16ème minute de jeu par l’intermédiaire de Harissou Ouro-Bodi. Mais ce n’était que partie remise puisque l’équipe de l’ASFAR n’a pas trop tardé à remettre les choses dans l’ordre, dictant sa loi pour enchaîner les réalisations grâce aux buts de Mohamed Hrimat (39e), Ahmed Hamoudan (50e),Hamza Igmane (63e), Mustapha Sahd (67e) et Zakaria Fati (90e+2). Une victoire avec l’art et la manière de l’ASFAR qui conforte sa place à la tête du classement du groupe C avec 4 points, sachant que lors de la première journée elle avait réussi à forcer le nul (2-2) du côté du Caire face aux Egyptiens de Pyramides, accrochés de nouveau parleurs compatriotes de Futures, un partout. Pour la suite du parcours, l’ASFAR dispose de tous les atouts en vue de franchir ce cap et aller le plus loin possible dans cetteC2 continentale. Elle se trouve tenue de boucler l’étape des matches aller sur une bonne note, en accueillant le 26 courant Futures. Outre l’ASFAR, le football national est représenté également en Ligue des champions par le Wydad et le Raja qui ont connu des fortunes diverses au terme de la seconde journée. Les Rouges, tenants du titre se sont inclinés au stade 5 juillet à Alger devant la Jeunesse Sportive de Kabylie par 1 à 0 (GP :A), alors que les Verts ont ramené une précieuse victoire de Dar Es-Salam aux dépens de l’équipe tanzanienne de Simba (3- 0, GP : C). Les deux prochaines sorties du WAC seront à domicile contre les Angolais de Petro Luanda, le 24 courant (3ème journée) et les Congolais de Vita Club, le 3 mars (1ère journée). Quant au Raja, vainqueur lors de la première journée des Ougandais de Vipers par 3 à 0, a réussi le coup de soigner davantage son goal avérage, pouvant obtenir sa qualification au tour des quarts dès le troisième acte, et ce, s’il gagne son match en déplacement le 25 de ce mois devant les Guinéens de Horoya Conakry.