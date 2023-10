L’ASFAR accrochée par la RSB

Le Wydad de Casablanca a battu la Renaissance Zemamra par 3 buts à 1, mercredi au Complexe Sportif Mohammed V à Casablanca, en match comptant pour la 5è journée de la Botola Pro D1 de football.



Les buts du Wydad ont été l'œuvre de Bouly Junior Sambou à la 22è minute, Yahya Jabrane (65è) et Charki El Bahri (90è+6). Le seul but de la Renaissance Zemamra a été inscrit par Zakaria Bahrou (3è).

L'arbitre de la rencontre a décerné un carton rouge au joueur de la Renaissance Zemamra, Ibrahim El Bouzidi, à la 83è minute.



Dans l’autre match, l'AS FAR et la Renaissance Berkane (RSB) se sont neutralisées (0-0), mercredi au stade El Bachir à Mohammedia.

Au terme de ce match, l'AS FAR et la RSB restent leaders de la Botola Pro D1 "Inwi" avec 11 points.



A noter que la sixième journée de la Botola Pro D1 s’ouvrera ce soir à partir de 20h30 par la rencontre qui opposera le Chabab de Mohammédia au Hasania d’Agadir.