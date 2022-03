L’AS Salé obtient sa première victoire sur Ferroviario de Beira du Mozambique

L’As Salé a remporté sa première victoire à la Basketball Africa League qui se joue au Sénégal du 5 au 15 mars.



Les champions du Maroc ont battu les mozambicains du Ferroviario de Beira par 95 à 84 pour le compte de la deuxième journée de la BAL qui s’est jouée mercredi soir au complexe sportif Dakar Arena à Diamniadio, situé à 30 km de la capitale sénégalaise.



L’As Salé avait bien démarré le match en remportant le premier quart temps par 24 à 23, soit 1 point d’écart. Mais les mozambicains vont reprendre l’avantage dans le deuxième quart qu’ils dominent sur le score de 27 à 23.



A la mi-temps, les Marocains étaient menés par 3 points d’écart 47 à 50. Dans le troisième quart temps, les Corsaires de Salé vont montrer un meilleur visage avec 13 points inscrits contre 7 pour les mozambicains. Ils vont donc mener à nouveau avec 3 points de plus. Le match va rester serré dans le quatrième quart temps jusqu’au moment où khalid Boukichou sort le grand jeu.



Le Belgo-marocain de 29 ans enchaine deux paniers 0 3 points. Ce qui a fait beaucoup de bien à l’As Salé qui mène pour la première fois du match avec 10 points d’écart. Les corsaires de Salé vont garder le tempo jusque dans les ultimes secondes du match et s’imposer avec 9 points d’écart 95 à 84.



A noter la nouvelle belle performance de l’américain Terrell De von Stoglin auteur de 34 points. L’un des meneurs de jeu des corsaires de Salé termine une nouvelle fois meilleur marqueur du match. Il y a également les 22 points de l’autre meneur, le nigérien Hamadou Abdoulaye Arouna. Mais aussi à signaler le double-double de l’espagnol Alvaro Calvo Masa auteur de 16 points et 13 rebonds.



Des performances qui ont permis à l’As Salé d’enregistrer sa première victoire, après une défaite lors de son premier match. Le champion du Maroc se relance et reprend confiance avant d’affronter les tunisiens de l’Us Monastir qui a enchaîné deux victoires. Le derby maghrébin aura lieu le vendredi 11 mars à 17h30 à Dakar Arena.



En première heure, le Groupe Energétique rwandais a dominé Seydou Legacy Athlétique Club de la Guinée par 83 à 81. Les Guinéens menaient pourtant d’1 point d’écart à sept seconde de la fin. Moment choisi par l’entraineur rwandais pour prendre un dernier temps mort.



Sa stratégie va payer puisque Jean Jacques va mettre un panier à 3 points dans les ultimes secondes. Il offre ainsi la victoire au REG du Rwanda, la deuxième d’affilée dans cette Basketball Africa League.



A l’issue du tournoi qui va se terminer le 15 mars, les quatre premiers se qualifient pour le tournoi final prévu à Kigali au Rwanda au mois de mai 2022.