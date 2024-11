L'AS FAR vise une deuxième étoile continentale

L'AS FAR, en quête d'un deuxième sacre en Ligue des champions féminine de la CAF, sera opposée au TP Mazembe de la RD Congo, samedi au stade El Abdi d'El Jadida, dans une finale qui restera dans les annales du football africain... Et à plus d'un égard ! Par-delà la pelouse où s'affronteront deux cadors du continent, le duel entre les coachs marocains Mohamed Amine Alioua et Lamia Boumehdi sera l'un des plus mémorables.



Mohamed Amine Alioua et Lamia Boumehdi...

Opposition de styles en prévision



Tous deux candidats dans la catégorie «Entraîneur de l’année» dans le cadre des CAF Awards 2024, les deux coachs marocains possèdent deux visions de jeu pratiquement opposées mais un même but.

Que son équipe possède le ballon ou non, le coach de l'AS FAR prend l'initiative, le plus souvent fructueuse mais coûteuse en cas de perte de balle à l'entrée de la surface de réparation.



Son style se distingue par une grande préparation et une recherche constante de la profondeur.

De l'autre côté, Lamia Boumehdi a bien appris à son équipe d'attendre avant d'exploiter l'erreur de l'adversaire. Dès la récupération, le jeu est simple, direct et rapide.