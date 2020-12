L'AS FAR se sépare à l'amiable de son entraîneur Abderrahim Taleb

Le bureau directeur de l'AS FAR a annoncé mardi avoir résilié, à l'amiable, le contrat le liant à l'entraîneur Abderrahim Taleb. "Le bureau directeur de l'AS FAR a tenu, mardi à Maâmora, une réunion avec l'entraîneur Abderrahim Taleb, au cours de laquelle les deux parties ont convenu de résilier à l'amiable le contrat les liant", peuton lire dans un communiqué du club, diffusé via sa page officielle sur Facebook. Le bureau directeur a tenu, à cette occasion, à exprimer ses remerciements à Abderrahim Taleb, tout en lui souhaitant plein succès dans son parcours sportif. Dans l'attente de la désignation d'un nouveau coach, le club sera dirigé par Mohcine Bouhlal et Adel Siraj, ajoute la même source. Le bureau directeur a appelé à cette occasion toutes les composantes du club, public, joueurs et cadres, à s'unir afin de soutenir le club et réaliser les objectifs tracés. Abderrahim Taleb avait été désigné entraîneur de l'AS FAR lors de la saison écoulée. Cette saison, le club militaire n'a remporté qu'un seul match, contre deux défaites et autant de nuls. Il pointe à la 11è place de la Botola Pro D1 "Inwi" avec 5 points.