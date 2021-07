L'AS FAR reçoit leTrophée du championnat national de première division

L'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) a reçu, jeudi à Salé, le Trophée du championnat national féminin de première division de football au terme de la saison 2020-2021.



Lors d'une cérémonie organisée par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de football féminin (LNFF), le président de la FRMF, Fouzi Lakjaa, a remis le Trophée à l'équipe féminine de l'AS FAR, après avoir remporté le championnat national avec 67 points.



A cette occasion, la présidente de la LNFF, Khadija Ila, a félicité les joueuses de l’AS FAR pour leur sacre, soulignant la bonne performance de l'équipe tout au long de la saison.



Elle a mis en avant la grande compétitivité du championnat national de football professionnel féminin, relevant dans une déclaration à la MAP que si des équipes ont bataillé pour la deuxième place, d'autres ont dû faire preuve d'une grande combativité pour s'assurer le maintien dans le football d'élite féminin.



Le projet de développement du football féminin n'en est qu'à ses débuts et requiert de la patience et un travail soutenu ainsi qu'une fédération des efforts des présidents des clubs et de toutes les parties prenantes dans la perspective de faire rayonner le football féminin marocain et œuvrer à sa consécration continentale, a-t-elle expliqué .



De son côté, le préparateur physique de l'équipe, Samir El Ouardighi, a estimé que ce sacre était le fruit d'un effort continu de deux années malgré la pandémie de la Covid-19.



Il a souligné que ce succès constituera un grand coup de pouce pour les joueuses pour préparer davantage la première Ligue des champions d’Afrique féminine et les différentes échéances à venir.



Pour sa part, la joueuse de l’AS FAR, Hanane Ait El Haj, a exprimé sa fierté pour ce sacre, qui est le résultat de considérables efforts déployés par les différentes composantes de l'équipe, malgré les circonstances imposées par la pandémie de coronavirus.



L'ex-joueuse du club espagnol de Saragosse a souligné que le championnat national connaît chaque année une évolution remarquable qui lui permettra d'atteindre le niveau professionnel requis.



Plus tôt dans la journée, les Militaires se sont imposées par 3 buts à 0 face à l’Ittihad de Tanger. Najat Badri (22è), Ghizlane Chebbak (36è) et Ibtissam Jraidi (44è) ont marqué pour l’AS FAR.