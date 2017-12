L’AS FAR domine les débats du Championnat du Maroc de lutte

Conformément à son calendrier national 2016-2017, la Fédération Royale marocaine des luttes associées a organisé, en fin de semaine à la salle omnisports Driss Chakiri à El Jadida, le championnat national de lutte dans ses deux styles à savoir la lutte gréco-romaine et la lutte libre.

En effet, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette manifestation soit une réussite sur tous les plans. Ce fut également l'occasion pour le directeur technique national de prospecter de nouveaux éléments en mesure de renforcer l'équipe nationale en prévision des prochaines échéances régionales, continentales et internationales.

Sur les deux tapis, les compétiteurs que ce soient les locaux ou les Marocains résidant en France ont fait preuve d'une discipline et d'un fair-play exemplaires.

Pour ce qui est de l'arbitrage, en mutation permanente, il n'a pas manqué le rendez-vous et a été à la hauteur de la tâche qui lui a été attribuée.

A noter que dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et le Maroc, une équipe d'arbitres internationaux était présente à El Jadida pour participer auprès des arbitres nationaux à cette manifestation sous la direction de l'arbitre marocain et cadre du U.W.W.(United.World.Wresling) Noureddine Mouchfâa.

En ce qui concerne, la lutte gréco-romaine, les sociétaires de l’AS FAR ont dominé les débats.

Ce championnat s'est clôturé par une cérémonie de remises des diplômes et médailles en présence du président de la FRML et d'autres personnalités de la ville d'El Jadida.