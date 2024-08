L’AS FAR déroule face à FC Akbou d’Algérie

L’AS FAR (dames) s’est largement imposée face aux Algériennes de FC Akbou (4-0) en match des éliminatoires d’Afrique du Nord, qui se déroulent entre le 24 et le 30 août à Alger, qualificatives pour la 4è édition de la Ligue des Champions d'Afrique.



Les Marocaines joueront leurs prochains matchs contre l’Association sportive féminine de Sousse (Tunisie) et le Toutankhamon FC (Egypte), respectivement les 27 et 30 août prochain.

Le premier du groupe se qualifiera pour la phase finale de la Ligue des Champions.

L’AS FAR avait remporté la deuxième édition de la Ligue des Champions d’Afrique qui s’est déroulée au Maroc en 2022.