L’AS FAR au dernier carré de la LDC/Dames

L'AS FAR a pris place dans le dernier carré de la Ligue des Champions d'Afrique féminine de football, en faisant un nul blanc face aux Sud-africaines de Mamelodi Sundowns.



En se quittant dos à dos en match de la troisième journée, les Sud-africaines et les Marocaines ont arraché les deux billets qualificatifs pour les demi-finales, les premières ayant fini en tête du groupe B avec 7 points, alors que les Militaires ont récolté 4 points.



L'AS FAR disputera les demi-finales ce lundi contre l'équipe ghanéenne de Hassacas, qui a dominé le groupe A, tandis que Mamelodi Sundowns jouera face aux équato-guinéennes de Malabo Kings.



La finale est prévue le 18 novembre courant.