L'AS FAR affiche ses ambitions pour retrouver sa gloire d'antan

Ayant terminé la saison précédente à la sixième position du classement de la Botola Pro D1 de football, l'AS FAR affiche de grandes ambitions en vue de retrouver sa gloire d'antan et occuper une place parmi les quatre premiers du championnat national au titre de la saison 2020-2021. Le moral gonflé à bloc après une préparation menée à la baguette, lesjoueurs de l'AS FAR plongeront dans le bain de la compétition en quête de victoires et de résultats positifs leur permettant de bousculerles prétendants habituels au titre etse frayer un chemin versle sacre tant attendu. Au regard du potentiel du club et de ses bonnes pioches du mercato, l’équipe militaire dispose d'argumentssolides pourse lancer dans cette course au titre sousla houlette de son entraîneur,AbderrahimTaleb, qui a fait tant de bien à cette équipe qui a frôlé la relégation lors de la saison 2018-2019. Approché parla MAP, M.Taleb a affirmé que les préparatifs pour la nouvelle saison se sont bien déroulés,mettant en avantl'excellent état d'esprit de l'effectif et l'ambiance qui règne au sein du groupe. "La préparation pour la saison 2020-2021, qui a duré un mois et demi, a permis de disputer quelques matchs amicaux où plusieursjoueurs ont eu l'occasion de testerleur aptitude physique, leur capacité à se fondre dansle groupe etfairemontre de l'étendue de leur talent", a fait savoir M. Taleb. L'entraîneur de l'AS FAR a expliqué que "les six matches amicaux qu'ont disputésl'équipe première et l'équipe espoir, ont permis de tester plusieurs joueurs et de concocter une équipe-type compétitive capable de relever les défis du club". "Après une évaluation technique et tactique du rendement de la précédente saison, le staff technique a mis le doigt sur les problèmes défensifs du club", a souligné le coach, notant que lors dumercato le choix a, ainsi, été porté surl'international congolais et ancien défenseur deVita clubYannickBangala Litombo qui pourra apporter une certaine sérénité dans l'axe défensif. Le club pourra aussi compter sur la nouvelle pioche du club,JadAssouab, qui est considéré comme "l'un desmeilleurs défenseurs au championnat national", a ajouté le technicien marocain, satisfait des recrutements de l'AS FAR qui a mis la main sur un certain nombre de joueurs dont la qualité technique, physique et tactique correspond à un club de ce niveau. Dans ce sens, le coach s'est félicité de l'arrivée au sein du groupe du jeune attaquant Zakaria Fati en provenance du Youssoufia de Berrechid. Pétri de talents, le jeune joueur "pourramettre ses qualitéstechniques au service de la création du jeu offensif qui faisait parfois défaut lors de la précédente saison", at-il confié. Le technicien se réjouit également de la prolongation du contrat du troisièmemeilleur buteur deBotolaProD1 lors de la précédente saison,Joseph Gnadou. "L'avant-centre ivoirien a reçu plusieurs offres d'autres clubs mais a finalement décidé de porter les couleurs de l'AS FAR", a-t-il précisé. Interrogé sur les désignations de Aziz Samadi, AmineKabli etAbdelkrimHadrioui dansla direction technique du club, l'entraîneur a indiqué que ces anciensjoueurs pourront apporter énormément au club, compte tenu de leurs expériences respectives et de leurs connaissances technique et tactique. "Leur collaboration avec les entraîneurs ne pourra qu'être bénéfique pour le club", a-t-il ajouté.