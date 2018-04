L’AMMC approuve le programme de rachat d’actions de Maroc Telecom

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a, récemment, visé une notice d’information relative à un programme de rachat d’actions de l'opérateur historique des télécommunications, Maroc Telecom.

Selon un communiqué de l’AMMC, rapporte la MAP, le programme de rachat porte sur un nombre maximum de 1,5 million d’actions (soit 0,17% du capital), pour un prix maximum d'achat de 189 dirhams et un prix minimum de vente de 96 dirhams, sur une durée de 18 mois à compter du 10 mai 2018.

Le présent programme de rachat, qui sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) prévue le 24 avril 2018, consiste à intervenir sur le marché de l’action par l’émission d’ordres d’achat et/ou de vente dans l’objectif de réduire les variations excessives du cours de l’action. Le rachat d’actions propres intervient également en cas de liquidité du titre s’écartant significativement des niveaux habituels, empêchant la formation normale du cours sur le marché.

Le programme de rachat d’actions que Maroc Telecom compte mettre en place sera financé par ses ressources propres, sachant que la société, doublement cotée à la Bourse de Casablanca et de Paris, présente au 31 décembre 2017 une trésorerie disponible de près de 498 millions de dirhams (MDH), selon la notice d’information. Depuis janvier 2017 et jusqu’au 28 février 2018, le cours de bourse de Maroc Telecom (IAM) à Casablanca, a évolué dans une fourchette comprise entre 129,10 dirhams (plus bas en séance) et 162,50 MAD (plus haut en séance) atteints respectivement le 24 mai 2017 et le 6 janvier 2018.

Par ailleurs et depuis la mise en place du dernier programme de rachat le 9 mai 2017, le cours de bourse IAM à Casablanca a évolué dans une fourchette comprise entre 129,10 dirhams (plus bas en séance) et 152 dirhams (plus haut en séance) atteints respectivement le 24 mai 2017 et le 27 février 2018. Durant la période s’étalant du 2 janvier 2017 au 28 février 2018, près de 32 millions d’actions Maroc Telecom ont été échangées sur le marché central de la Bourse de Casablanca avec un cours moyen pondéré de 141,68 dirhams. Le volume moyen ressort à plus de 16 MDH par jour, correspondant à une moyenne de 110.232 actions Maroc Telecom échangées par séance. Près de 338k actions ont été échangées en séance à Paris avec un cours moyen pondéré de 12,54€. Le volume moyen ressort à près de 14.428 euros par jour, correspondant à une moyenne de 1.151 actions Maroc Telecom échangées par séance.

Durant cette même période, les échanges maximum sur le titre Maroc Telecom ont été de 1.147 275 titres le 23 mai 2017 à Casablanca et de 18.617 titres échangés le 27 juillet 2017 à Paris. A Casablanca, le volume moyen d’échanges sur la période de 110.232 titres a été dépassé pendant plus de 89 séances (31% du temps). A Paris, la quantité moyenne sur la période, qui a atteint 1.151 titres, a été dépassée au cours de 91 séances (31% du temps).