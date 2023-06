L'AC Milan annonce le départ d'Ibrahimovic

L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic va quitter l'AC Milan après le dernier match de championnat de la saison contre Hellas Vérone dimanche, a annoncé le club italien samedi. "Demain soir après le dernier match de la saison... l'AC Milan dira au revoir à Zlatan Ibrahimovic au terme d'une brève cérémonie", a indiqué le club milanais dans un communiqué.



"L'AC Milan voudrait remercier Zlatan pour les moments merveilleux que nous avons passés ensemble", a poursuivi le club. Ibrahimovic, 41 ans, était revenu à Milan en 2019 et a été sacré champion d'Italie la saison dernière.



Zlatan Ibrahimovic avait remporté un premier titre de champion d'Italie avec Milan en 2011. Passé également par l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter Milan, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester United, il compte de nombreux titres de champion à son palmarès: deux aux Pays-Bas, cinq en Italie (trois avec l'Inter, deux avec Milan), un en Espagne et quatre en France. Avant la 38e et dernière journée de Serie A, l'AC Milan est quatrième du classement et assuré d'une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.