Kylie Minogue casse la baraque en GB

Retour gagnant pour Kylie Minogue grâce à l’album Disco. Sorti la semaine dernière, le quinzième opus de la chanteuse australienne s’est directement installé en tête des classements britanniques avec 55.000 ventes en sept jours. Ce triomphe lui permet de rentrer dans l’histoire: comme le rapporte la BBC, elle devient la première artiste féminine dont des albums ont été numéros 1 des ventes au Royaume-Uni sur cinq décennies différentes. “Je ne sais pas quoi dire, je n’ai pas les mots!”, a réagi la chanteuse de 52 ans dans une vidéo. “Merci à tous ceux qui ont soutenu cet album et cette promotion, ça signifie énormément pour moi. Je suis tellement touchée que cet album ait trouvé son chemin vers vos cœurs.” Les cinq autres artistes à s’être retrouvés en tête du classement Official Chart sur cinq décennies grâce à des albums sont tous des hommes: Paul McCartney, John Lennon, Paul Weller, Bruce Springsteen et David Gilmour. Comme le précise le Guardian, il s’agit du huitième album de la chanteuse qui se classe numéro 1 au Royaume Uni, après Kylie (son premier disque, 1988), Enjoy Yourself (1989), Fever (2001), Aphrodite (2010), Golden (2018) et deux best-offs en 1992 et 2019. Avec ce chiffre, elle surpasse Elton John et George Michael. Comme son nom l’indique, Disco puise son influence dans la musique des années 1970. Deux ans après son album de country-pop Golden, Kylie Minogue s’est réorientée vers des sons calibrés pour les pistes de danse, notamment les singles Say Something, Magic et I Love It. Pour accompagner cette sortie tout en respectant les interdictions liées à la crise sanitaire, la chanteuse a donné un concert virtuel le 7 octobre dernier.