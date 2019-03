Kylie Jenner n’a de compte à rendre à personne

A tous ceux qui pensent qu’elle a profité de l’argent de sa famille pour lancer sa carrière, Kylie Jenner aimerait rappeler qu’elle n’a de compte à rendre à personne depuis ses 15 ans. La jeune femme d’affaires au succès que l’on sait s’est faite toute seule, et elle en est fière comme elle l’a rappelé lors d’un entretien accordé au magazine Paper.

«Mes parents m’ont dit que j’avais besoin de me faire mon propre argent, que c’était le moment d’apprendre à l’économiser et le dépenser, des choses comme ça, a-t-elle déclaré. Ce que je veux dire, c’est que même si j’avais une base, pas un sou de mon capital n’est hérité».

Même si on veut bien admettre que Kylie Jenner s’est faite toute seule sur le plan financier, elle partait quand même avec un avantage certain. Du simple fait de faire partie du clan Kardashian, elle a hérité d’une véritable fortune, non pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais en followers sur les réseaux. Ce qui, au final, revenait plus ou moins au même, comme elle l’a admis. «J’avais un énorme soutien, a reconnu Kylie Jenner. J’avais déjà tellement de followers et tellement de gens qui me regardaient».