Kylie Jenner bat un nouveau record sur Instagram

Kylie Jenner est officiellement la reine d’Instagram. La benjamine du clan Kardashian-Jenner est la première femme au monde à réunir 300 millions d’abonnés sur Instagram. Elle est la deuxième personne la plus suivie au monde, derrière Cristiano Ronaldo et ses quelque 389 millions de «followers».



Le compte officiel d’Instagram reste toutefois le compte le plus suivi (460 millions d’abonnés). Avant elle, c’est Ariana Grande qui occupait la place de la femme avec le plus d’abonnés (aujourd’hui, elle en comptabilise 289 millions). La chanteuse avait, à l'époque, battu Selena Gomez .



La businesswoman s’est écartée des réseaux sociaux depuis l’effroyable accident de l’Astroworld Festival. Son partenaire, Travis Scott, donnait un concert lorsqu’un mouvement de foule est survenu et a provoqué la mort de dix spectateurs. Les deux célébrités avaient partagé des déclarations en hommage aux défunts. Kylie Jenner a fait son retour sur Instagram après plusieurs semaines d’absence en partageant une vieille photo de sa mère.