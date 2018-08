Kroos critique Özil pour son départ de la Mannschaft

Le milieu de terrain de l'Allemagne Toni Kroos a estimé jeudi que la façon dont Mesut Özil a quitté la Mannschaft, se disant victime de racisme, n'était pas "correcte".

"Mesut a servi l'équipe nationale pendant longtemps et méritait une meilleure sortie, a déclaré Kroos au journal Bild. J'ai joué avec Mesut pendant de nombreuses années et je sais que c'est un mec bien. Mais la façon dont il est parti n'était pas correcte".

"Une partie de ses déclarations étaient fondées, mais elles ont malheureusement été éclipsées par une partie importante de bêtises, a ajouté le joueur du Real Madrid. Je pense qu'il sait que le racisme n'existe pas au sein de l'équipe nationale et de la fédération. Au contraire, nous tenons beaucoup à la diversité et l'intégration. Mesut en est un bon exemple".

Mesut Özil, 29 ans, a essuyé des critiques très véhémentes avant et après l'élimination humiliante de l'Allemagne du Mondial en Russie. Il lui a été reproché de manquer de patriotisme en raison d'une photo prise lors d'une rencontre à Londres avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en mai.

Excédé, Özil a fini par quitter la Mannschaft fin juillet en accusant le patron de la Fédération, Reinhart Grindel, de le considérer comme Allemand uniquement "quand nous gagnons" mais comme "un immigré quand nous perdons".

L'intéressé a rejeté ces accusations mais admis ne pas avoir suffisamment défendu le joueur.

Seulement une poignée de ses coéquipiers se sont exprimés sur cette polémique. Le capitaine de l'Allemagne Manuel Neuer a estimé qu'Özil n'avait "absolument pas" été discriminé au sein de la sélection, tandis que Thomas Müller a affirmé qu'il n'y avait "aucun racisme au sein de l'équipe".

"Mesut a été critiqué pour la photo -à juste titre (...)- et il a manqué l'occasion de s'expliquer. Mais il a été soutenu par le staff et l'équipe", a assuré Kroos.